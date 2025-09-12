Рада ЄС ухвалила рішення продовжити чинні обмежувальні заходи проти Росії до 15 березня 2026 року. Вони стосуються понад 2500 фізичних та юридичних осіб.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС. Раніше про це Суспільному повідомляв топдипломат ЄС за підсумками засідання послів 12 вересня.

Обмежувальні заходи передбачають заборону на в'їзд окремих фізичних осіб до Євросоюзу або транзит через його територію, заморожування активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів особам і організаціям, внесеним до переліку.

Санкції надалі застосовуватимуться до понад 2500 осіб та організацій у відповідь на триваючу "невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України".

У межах перегляду санкційного режиму Рада вирішила не поновлювати обмеження щодо однієї особи та виключила зі списку ще одну — у зв’язку зі смертю. Хто саме — не уточнили.

Індивідуальні санкції ЄС

14 березня 2025 року ЄС продовжив ще на 6 місяців, до 15 вересня 2025 року, індивідуальні санкції проти осіб, які відповідальні за підрив або погрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Ці заходи передбачають обмеження на подорожі для фізичних осіб, заморожування фінансових активів та заборону на надання фінансових або інших економічних ресурсів для осіб та установ. Наразі санкції ЄС застосовуються проти більш ніж 2200 осіб та установ, багато з яких підпали під санкції у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.