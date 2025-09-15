Президент США Дональд Трамп повідомив про те, що представники США, Китаю та Євросоюзу провели зустріч щодо торговельної угоди. Зустріч пройшла "дуже добре", повідомив Трамп.

Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, передає Білий дім.

"Також було досягнуто угоди щодо "певної" компанії, яку молодь у нашій країні дуже хотіла врятувати. Вони будуть дуже щасливі!", — сказав Дональд Трамп.

Під "певною компанією" мається на увазі соцмережа TikTok, якою володіє китайська компанія ByteDance. У США видали закон щодо продажу TikTok американським інвесторам або блокування доступу до соцмережі в США.

Дональд Трамп також анонсував телефонну розмову з очільником Китаю Сі Цзіньпінем 19 вересня. Трамп наголосив, що у нього "чудові" відносини із Сі Цзіньпінем.

13 вересня президент США Дональд Трамп вимагав у країн НАТО в Європі запровадити мита проти Китаю у розмірі 50-100% через імпорт Китаєм нафти з Росії. Трамп заявляв, що це "допоможе зупинити" війну, яку розпочала Росія проти України.

12 вересня стало відомо, що міністерство фінансів США закликало країни Групи семи (G7) та союзників з ЄС запровадити "суттєві тарифи" на товари з Китаю та Індії, щоб зупинити закупівлі російської нафти та посилити тиск на РФ.

Міністр фінансів США Скотт Бессент планує вирушити до Мадрида для переговорів із китайським віцепрем’єром Хе Ліфеном щодо питань торгівлі, TikTok та боротьби з відмиванням грошей.

Своєю чергою, Китай пригрозив запровадити рішучі заходи у відповідь, якщо країни НАТО під тиском США спробують запровадити мита через закупівлю Китаєм російської нафти.