Президент США Дональд Трамп назвав санкції Європейського союзу проти Росії недостатньо жорсткими і закликав Європу посилити обмежувальні заходи і припинити купувати російські енергоносії.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами перед посадкою на борт президентського літака Air Force 1.

Трамп заявив, що НАТО та ЄС "не виконують свою роботу" і продовжують купувати енергоносії у РФ.

"Європа – мої друзі. Але вони купують нафту в Росії. Тож ми не можемо бути єдиними, хто працює, знаєте, на повну. Санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі. Я готовий запровадити санкції, але вони повинні посилити свої санкції відповідно до того, що роблю я. Гадаю вони це зроблять, але наразі вони лише говорять, а не діють", — сказав президент.

Він наголосив, що домовленість з європейцями полягала у повній відмові від купівлі російських товарів.

"Домовленість полягає в тому, що вони (європейці, – ред.) не повинні купувати в Росії – чи то природний газ, чи сигарети, мені байдуже", – сказав Трамп.

Щодо обіцяних ним санкцій проти РФ, то за словами президента, коли США їх запровадять, то заходи будуть "дуже, дуже сильними".

13 вересня Трамп заявив, що запровадить санкції проти Росії тоді, коли країни НАТО перестануть імпортувати нафту з РФ.

Нафту з Росії імпортують Словаччина та Угорщина. Країни імпортують близько 200 тисяч — 250 тисяч барелів російської нафти на день, що еквівалентно приблизно 3% попиту ЄС на нафту.

Що казав Трамп про запровадження санкції проти РФ

7 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії через війну в Україні. Зокрема на запитання журналіста, "чи готовий він покарати очільника Кремля Володимира Путіна", американський лідер відповів: "Так, я готовий".

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий до подальшого посилення тиску на Росію, щоб змусити Путіна домовлятися про мир, але очікують відповідних кроків від європейських партнерів.

12 вересня президент США Трамп заявив, що його терпіння щодо очільника Росії Путіна "швидко спливає".

Трамп заявив, що розглядає "удар санкціями" по Росії, а саме санкції проти банків, нафти та мита проти Росії.