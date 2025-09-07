США готові посилити тиск на Росію: Бессент назвав умову

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий до подальшого посилення тиску на Росію, щоб змусити очільника Кремля Володимира Путіна домовлятися про мир, але очікують відповідних кроків від європейських партнерів.

Про це він заявив в інтерв’ю NBC News.

"Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери пішли за нами", — сказав Бессент.

За словами міністра, США та Євросоюз повинні співпрацювати, щоб довести економіку Росії до "повного краху".

"Зараз ми змагаємося між тим, як довго зможуть протриматися українські військові, та як довго зможе протриматися російська економіка? І якщо США та ЄС зможуть втрутитися, запровадити більше санкцій, вторинні тарифи для країн, які купують російську нафту, російська економіка опиниться в повному колапсі, і це приведе президента Путіна за стіл переговорів", – заявив Бессент.

Коментарі Бессента прозвучали лише через кілька годин після того, як Росія здійснила найбільшу повітряну атаку за всю війну, унаслідок якої загинуло щонайменше чотири людини та було пошкоджено будівлю уряду в Києві.

1 вересня Скотт Бессент вказав, що Путін після зустрічі з Трампом на Алясці різко посилив удари по Україні, тож Білий дім розглядає всі варіанти санкцій проти Росії.