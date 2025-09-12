Терпіння щодо Путіна спливає швидко — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння щодо очільника Росії Путіна "швидко спливає". Так Трамп відреагував на російську дронову атаку по Польщі 10 вересня.

Про це Дональд Трамп повідомив Fox News.

Трамп заявив, що розглядає "удар санкціями" по Росії, а саме санкції проти банків, нафти та мита проти Росії.

"Для танго потрібні двоє. Коли Путін хотів цього — Зеленський ні. Коли Зеленський хотів цього — Путін не хотів. Тепер Зеленський хоче цього, а от Путін, це питання", — сказав Трамп.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що російські дрони "не мали наближатись" до Польщі взагалі. Раніше премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що Росія навмисне атакувала країну безпілотниками.

12 вересня президент США Дональд Трамп прокоментував інцидент із російськими дронами, які порушили повітряний простір Польщі. На відміну від європейських лідерів, які назвали це навмисною провокацією Москви, Трамп припустив, що це могло статися випадково.

7 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії через війну в Україні. Зокрема на запитання журналіста, "чи готовий він покарати очільника Кремля Володимира Путіна", американський лідер відповів: "Так, я готовий".

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий до подальшого посилення тиску на Росію, щоб змусити Путіна домовлятися про мир, але очікують відповідних кроків від європейських партнерів.