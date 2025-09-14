Західні чиновники підтримують ініціативу Sky Shield, яка передбачає перехоплення російських дронів і ракет у небі над Україною ще до їхнього наближення до Євросоюзу.

Про це пише французьке видання Le Monde.

Після інциденту з російськими дронами в Польщі європейські країни дедалі більше усвідомлюють потребу змінити оборонну логіку, зазначає газета. Йдеться про відмову від стратегії збивати безпілотники лише над власною територією та перехід до активного перехоплення цілей ще над Україною.

Цьому підходу відповідає ініціатива Sky Shield, розроблена ГО "Ціна свободи" та підтримана сотнями європейських і американських політиків та військових. Вона передбачає збиття ракет і дронів РФ над українським повітряним простором, що водночас захищатиме і населення України, і критично важливу інфраструктуру Європи, включно з атомними станціями.

За підрахунками, для реалізації плану достатньо 120 літаків союзників. При цьому Le Monde наголошує, що такі дії не можна вважати актом агресії проти Росії, адже міжнародні конвенції з гуманітарного захисту, ядерної безпеки та цивільної авіації повністю виправдовують їх.

На думку видання, розміщення Sky Shield на заході України дало б змогу ЗСУ зосередитися на східному фронті, посилити економіку та оборонне виробництво, підняти моральний дух населення і водночас зробити Росію більш схильною до переговорів про припинення вогню.

Росія порушила повітряний простір Польщі та Румунії у вересні 2025 року

У ніч на 10 вересня 2025 року російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. О 18:12 у небо підняли два винищувачі F-16, які близько 19-ї години перехопили російський безпілотник "Shahed" над Дунаєм. У Міністерстві оборони Румунії уточнили, що дрон не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для цивільного населення. На інцидент відреагував президент України Зеленський, заявивши, що російський дрон перебував над Румунією 50 хвилин.