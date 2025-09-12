Генеральний штаб припускає можливість вимикати мобільну мережу або значно сповільнювати мобільний інтернет під час тривог.

Про це Суспільному повідомило джерело у Генштабі.

Попри те, що нині вистачає заходів, які протидіють застосуванню Росією української мобільної мережі для навігації дронів, у майбутньому ця ситуація може змінитись.

“Сенс в таких заходах ( вимкнення мобільної мережі — ред.) є. Наскільки це потрібно, залежить від конкретної ситуації та умов. Тому, можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи саме БПЛА в режимі FPV", — розповіло джерело із Генштабу.

Проте, це залежить від виду дрону, який використовує армія РФ, зазначило джерело.

Так, БПЛА без камери не потрібна велика швидкість інтернету, щоб передавати дані, а дронам із камерою — потрібна високошвидкісна передача даних, тому саме для них “є сенс застосовувати обмеження мобільного зв'язку”.