Зеленський провів перемовини із Келлогом, Rheinmetall побудує в Україні завод із виробництва снарядів.1297 день війни
Президент Володимир Зеленський і спеціальний посланник США по Україні Кіт Келлог під час їх зустрічі в Києві, Україна, 20 лютого 2025 року. Getty Images

12 вересня — 1297-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • На Запорізькому напрямку під час бойового завдання на Су-27 загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Олександр Боровик.
  • Німецька оборонна компанія Rheinmetall побудує в Україні новий завод із виробництва снарядів.
  • До Києва прибув президент Фінляндії Александр Стубб. Він обговорив з президентом Зеленським безпекові проєкти, євроінтеграцію, інвестиції в інфраструктуру, гарантії безпеки для України. Крім того, президент України зустрівся зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом у Києві.

На фронті від початку доби було 141 боєзіткнення

На фронті від початку доби відбулося 141 бойове зіткнення.

Про це повідомив у вечірньому зведенні станом на 22:00 11 вересня український Генштаб.

Найбільше боїв зафіксували на Покровському напрямку.

"Ворог здійснив 32 спроби потіснити наші підрозділи. Активність спостерігається в районах населених пунктів Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. Дотепер триває одне бойове зіткнення", – йдеться в повідомленні.

По 24 російських штурми було на Лиманському напрямку, де чотири бойові зіткнення досі тривають, і на Новопавлівському напрямку, де, за даними Генштабу, бої продовжуються у двох локаціях.

