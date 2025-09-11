На фронті від початку доби було 141 боєзіткнення

На фронті від початку доби відбулося 141 бойове зіткнення.

Про це повідомив у вечірньому зведенні станом на 22:00 11 вересня український Генштаб.

Найбільше боїв зафіксували на Покровському напрямку.

"Ворог здійснив 32 спроби потіснити наші підрозділи. Активність спостерігається в районах населених пунктів Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. Дотепер триває одне бойове зіткнення", – йдеться в повідомленні.

По 24 російських штурми було на Лиманському напрямку, де чотири бойові зіткнення досі тривають, і на Новопавлівському напрямку, де, за даними Генштабу, бої продовжуються у двох локаціях.