12 вересня — 1297-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- На Запорізькому напрямку під час бойового завдання на Су-27 загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Олександр Боровик.
- Німецька оборонна компанія Rheinmetall побудує в Україні новий завод із виробництва снарядів.
- До Києва прибув президент Фінляндії Александр Стубб. Він обговорив з президентом Зеленським безпекові проєкти, євроінтеграцію, інвестиції в інфраструктуру, гарантії безпеки для України. Крім того, президент України зустрівся зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом у Києві.
На фронті від початку доби було 141 боєзіткнення
На фронті від початку доби відбулося 141 бойове зіткнення.
Про це повідомив у вечірньому зведенні станом на 22:00 11 вересня український Генштаб.
Найбільше боїв зафіксували на Покровському напрямку.
"Ворог здійснив 32 спроби потіснити наші підрозділи. Активність спостерігається в районах населених пунктів Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. Дотепер триває одне бойове зіткнення", – йдеться в повідомленні.
По 24 російських штурми було на Лиманському напрямку, де чотири бойові зіткнення досі тривають, і на Новопавлівському напрямку, де, за даними Генштабу, бої продовжуються у двох локаціях.