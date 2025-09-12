Зеленський про Келлога: "У США є ППО не гірше, ніж Patriot"

Президент України Володимир Зеленський порівняв спецпредставника президента США генерала Кіта Келлога з системою ППО Patriot і запропонував йому українське громадянство, якщо це допоможе припинити російські обстріли українських міст.

Про це Зеленський заявив під час виступу на щорічній зустрічі “Ялтинська європейська стратегія” (YES).

На початку свого виступу президент подякував усім присутнім за підтримку та висловив окрему вдячність президенту Фінляндії Александру Стуббу й спецпредставнику президента США генералу Кіту Келлогу, які також узяли участь у зустрічі.

“Раніше ми цього не знали, але виявилось, що у Сполучених Штатів є ППО не гірше, ніж “петріоти”. Про це дійсно, пане генерале, кажуть щоразу, коли ви тут. Коли ви в Києві, Кіте Келлог, кияни точно можуть трохи виспатись. Хотілося б, щоб ви їздили по всіх містах України. Ми б хотіли ще кілька таких американських систем для нашої держави”, – сказав Зеленський, звертаючись до Келлога.

Він додав, що це насправді не зовсім жарт, оскільки коли в Києві перебуває представник президента Трампа, немає масованих ударів.

“Вбивці утримуються від вбивств. Із представниками інших держав це не працює. Можливо, це спрацювало би з представником Китаю, але схоже, що Китай не зацікавлений у тому, щоб зупинити якщо не всю війну, то хоча б удари”, — сказав Зеленський.

Він відзначив, що, на жаль, це також не працює із представниками міжнародних організацій, у тому числі найбільших. Зеленський нагадав, що коли в Києві був Генсек ООН Антоніу Гутерреш, Путін завдав ударів доволі показово. Так само і коли тут були представники ОБСЄ, НАТО, місії МВФ.

Зеленський зазначив, що США мають силу впливати на Путіна. Саме тому під час візитів Кіта Келлога росіяни не завдають масованих ударів.

“Можливо, це і є варіант як реалізувати cease-fire, про який ще в лютому говорив президент Трамп. Я готовий надати генералу Келлогу громадянство. Все, що потрібно – квартиру, все що потрібно, якщо це спонукатиме Росію до припинення вогню", — додав президент.

Келлог виклав цитату Зеленського у соцмережі Х та написав, що радий бути у Києві.

“Дякую, пане президенте. Радий бути з вами сьогодні”, — написав спецпосланник Трампа.

Раніше Суспільне повідомляло, що спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог 11 вересня прибув до України.

Загалом це третій візит спецпредставника Трампа до України за останні пів року. Попереднього разу Кіт Келлог відвідував Україну на День Незалежності 24 серпня 2025 року. Тоді Зеленський нагородив Келлога орденом "За заслуги" І ступеня. Генерал відвідував українську столицю також 14 липня та зустрічався із президентом Володимиром Зеленським.