11 вересня — 1296-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- У ніч на 10 вересня російські дрони порушили кордон Республіки Польща. Увечері 10 вересня поліція Польщі підтвердила падіння 16 дронів у різних населених пунктах країни.
- Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском порушення повітряного простору Польщі і запропонував навчання та досвід у збитті російських дронів. Зеленський поскаржився на відсутність "достатньо сильної реакції глобальних суб’єктів".
- Україна запровадила санкції щодо осіб і компанії, пов’язаних із військовою та енергетичною підтримкою РФ. Обмеження включають заморожування активів та заборону на ведення операцій з російськими партнерами.
У Чернігові було чутно вибух
У Чернігові було чутно вибух, повідомили кореспонденти Суспільного.
У Сумах було чути вибух
У Сумах було чути вибух, повідомили кореспонденти Суспільного.
Глава МЗС Словаччини: Вірю, що російські дрони випадково потрапили у Польщу замість України
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар після інциденту з російськими дронами, які збили на території Польщі, заявив, що це є "серйозним погіршенням ситуації та ескалацією".
Про це міністр Словаччини сказав під час розмови з журналістами перед засіданням уряду, пише Dennik N.
Юрай Бланар висловив Варшаві солідарність і підтримку, підкресливши, що подія є неприйнятною. Він вважає російські дрони на польській території порушенням кордонів.
"Те, що сталося під час останньої атаки дронів, які польська сторона збила на своїй території, Словацька Республіка розцінює як серйозне погіршення ситуації та ескалацію", — сказав Бланар, додавши, що сподівається на пояснення інциденту й уникнення подальшого загострення.
Кабмін забезпечив єдиний стандарт медогляду для всіх Сил оборони
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Дія правил військово-лікарської експертизи ЗСУ відтепер поширюватиметься на СБУ, Службу зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбу, Нацгвардію та УДО. Усі вони будуть користуватися єдиним Розкладом хвороб для визначення придатності до служби. Медогляди для військових цих органів проводитимуться у власних медзакладах, а якщо їх немає — у цивільних лікарнях за договорами. Також спростили проходження медичних і військово-лікарських експертиз, у тому числі дистанційно, для військових та постраждалих, які довго лікуються за кордоном (12 місяців і більше) й не можуть пройти експертизу в Україні", – йдеться в повідомленні.
Швеція після атаки дронів направила до Польщі додаткові літаки та засоби ППО
Міністр оборони та віцепрем’єр Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що після нічних атак російських дронів країна отримує від союзників чіткі сигнали про надання допомоги.
Про це повідомляє Міноборони Польщі.
"Щойно я отримав інформацію від міністра оборони Швеції про термінове відправлення до Польщі чергової допомоги, зокрема засобів протиповітряної оборони та літаків. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками. Нідерланди постачають системи багаторівневої оборони – Patriot, системи Nasams, засоби протидії дронам, а також 300 солдатів", — зазначив міністр.