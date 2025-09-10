Глава МЗС Словаччини: Вірю, що російські дрони випадково потрапили у Польщу замість України

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар після інциденту з російськими дронами, які збили на території Польщі, заявив, що це є "серйозним погіршенням ситуації та ескалацією".

Про це міністр Словаччини сказав під час розмови з журналістами перед засіданням уряду, пише Dennik N.

Юрай Бланар висловив Варшаві солідарність і підтримку, підкресливши, що подія є неприйнятною. Він вважає російські дрони на польській території порушенням кордонів.

"Те, що сталося під час останньої атаки дронів, які польська сторона збила на своїй території, Словацька Республіка розцінює як серйозне погіршення ситуації та ескалацію", — сказав Бланар, додавши, що сподівається на пояснення інциденту й уникнення подальшого загострення.