Наступальна операція росіян на Суми повністю зірвана нашими силами – Зеленський

Російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок втрат, завданих силами оборони України.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив ввечері 12 вересня.

Він провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якого ключовою темою стало посилення протиповітряної оборони України – зокрема постачання систем і ракет до них.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті. За словами Зеленського, на Сумщині українські військові зірвали російську наступальну операцію.

"Станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат", — зазначив він.

Президент додав, що українські захисники продовжують активно протидіяти штурмовим діям російських військ на Донеччині та Запоріжжі.