Міністр оборони Денис Шмигаль у Лондоні у межах міжнародної виставки озброєнь DSEI провів низку зустрічей з представниками провідних оборонних компаній. Зокрема, під час зустрічі з очільником німецького оборонного концерну Rheinmetall стало відомо, що компанія побудує новий завод із виробництва снарядів у "безпечному регіоні України".

Про це у Facebook повідомив очільник оборонного відомства.

"З моменту останньої розмови ми фіналізували процедури щодо запуску нового спільного виробництва. 9 вересня було виділено землю у безпечному регіоні України, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони", — написав Шмигаль.

Також під час зустрічі з керівником Rheinmetall AG Арміном Паппергером обговорили інші важливі проєкти, зокрема розвиток спроможностей з ремонту і виробництва бронетехніки. За словами Шмигаля, наразі лінійка Rheinmetall має низку нових зразків, які можуть посилити Сили оборони України.

"З паном Паппергером обговорили також розвиток напряму ППО, зокрема як спільно розвивати та вдосконалювати рішення, які допоможуть нам ефективніше боротися з дронами противника", — написав очільник українського оборонного відомства.

Міністр оборони Денис Шмигаль (справа) разом з керівником німецької Rheinmetall AG Арміном Паппергером (зліва) під час міжнародної виставки озброєнь Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI), Лондон, 11 вересня 2025 року. Facebook / Денис Шмигаль

Окрім того, на полях виставки Шмигаль зустрівся з виконавчим директором KNDS Deutschland Ральфом Кетцелем. Сторони обговорили реалізацію спільних домовленостей щодо поставок, технічної підтримки та спільного виробництва систем ППО Gepard.

"Сфокусувалися на роботі спільного підприємства, яке KNDS запускає у партнерстві з великим українським виробником", — написав Шмигаль.

Під час зустріч з представниками американської компанії Lockheed Martin, виробника ракет HIMARS, ATACMS та літаків F-16, мова йшла про перспективи співпраці по основних видах озброєння та потенціал індустріальної співпраці з українськими компаніями.

З делегацією компанії Thales обговорили ключові напрямки роботи спільного підприємства та перспективи розширення співпраці у рамках спільного виробництва.

"У межах зустрічі з делегацією компанії MBDA оглянув найновіші продукти компанії. Обговорили шляхи забезпечення українських воїнів ракетами, зокрема ASRAAM та Storm Shadow, також мав можливість з колегами оцінити нові розробки компанії", — написав Шмигаль.

А з представниками BAE Systems очільник українського оборонного відомства зосередився на перспективах розвитку співпраці з ремонту бронетехніки, зокрема танків Abrams та БМП CV-90.

З делегацією компанії Kongsberg обговорили можливості постачання нових систем ППО NASAMS та відповідних ракет, а з представниками Northrop Grumman — перспективи локалізації та спільного виробництва боєприпасів різних калібрів.

Крім того, відбулася зустріч з делегацією шведської компанії Saab під час якої обговорили посилення авіаційних спроможностей України.

"В межах реалізації Дорожньої карти розвитку авіації за стандартами НАТО Україна відводить важливу роль співпраці зі Швецією. Інше важливе питання – постачання радарів виробництва Saab. Зокрема, домовилися продовжувати співпрацю зі зміцнення спроможностей Сил оборони щодо ситуаційної обізнаності у повітряному просторі", — написав очільник Міноборони України.