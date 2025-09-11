Ультраправа політична група "Патріоти за Європу", до якої входить прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, ініціювала вотум недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Про це угорський премʼєр повідомив у фейсбук.

За його словами, вотум недовіри став відповіддю на "повоєнну політичну промову" під назвою State of the Union, яку Урсула фон дер Ляєн 10 вересня виголосила в Європейському парламенті.

"Який день! Російські дрони були збиті в повітряному просторі Польщі. Голова Комісії, яка насправді є службовцем держав-членів, виголосила справжню повоєнну політичну промову", – написав Орбан.

За його словами, у промові слово "Україна" прозвучало 35 разів.

"Вона (Урсула фон дер Ляєн — ред.) погрожувала всім. Той, хто не приєднається до "брюссельської зграї", втратить усі гроші ЄС. Ми відповіли. Вдень ми подали вотум недовіри "Патріотів": фон дер Ляєн має піти", — написав угорський премʼєр.

Він додав, що попереду великі виклики, що принесуть зміни, і "питання в тому, яку відповідь ми дамо – брюссельську чи угорську".

"Конкурентоспроможна, незалежна, сімейна, мирна та безпечна Угорщина. Або, як пропонують фінансовані з Брюсселя і контрольовані угорські партії Тиса та DK : контрольована Брюсселем, з надмірними податками, прихильна до мігрантів та війни, а також дружня до України. Формула стає дедалі зрозумілішою", — додав Орбан.

Нагадаємо, що це не перший вотум недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Зокрема, 3 липня євродепутат Піперя запропонував висунути вотум недовіри до президентки ЄК та її колегії комісарів.

Причиною для оголошення вотуму недовіри стало його обурення таємним листуванням фон дер Ляєн із гендиректором фармацевтичної компанії Pfizer Альбертом Бурлою під час переговорів щодо закупівлі вакцини проти COVID-19.

Інші звинувачення у бік фон дер Ляєн включають можливе нецільове витрачання коштів після пандемії коронавірусу та нібито спробу ЄК пропагувати свою "зелену політику" через фінансування неурядових організацій.

Піперя зібрав 73 підписи під своєю позицією, що на один підпис більше, ніж мінімальний поріг одного з десяти депутатів Європарламенту (72), необхідний для старту цього процесу. Але, якщо хтось із парламентарів відкличе свій підпис, він не розпочнеться.

Європейський парламент під час голосування 10 липня не підтримав вотум недовіри Єврокомісії та її голові Урсулі фон дер Ляєн.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.