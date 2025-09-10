Станом на 18:00 10 вересня поліція Польщі підтвердила падіння 15 дронів у різних населених пунктах країни.
Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька на платформі Х.
За її словами, уламки виявили у таких місцях: Чоснувка, Чешьнікі, Кшивовежба-Колонія, Мнішкув, Олесно, Велкі Лань, Вохинь, Вихалев, Вирики, Заблоце-Колонія, Нове Място-над-Піліцею, Бихавка Третя, між Радяни-Северинув, Чижув та Собутка.
Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ
У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.
Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.
Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.
Попередні випадки
- 11 лютого 2025 року літак-розвідник Су-24МР збройних сил РФ порушив повітряний простір Польщі над Гданською затокою. Він залетів глиб країни на 6,5 кілометра і пробув у просторі 1 хв 12 с.
- 20 серпня 2025 року вночі безпілотник впав на кукурудзяне поле у Люблінському воєводстві (село Осини). Дрон вибухнув, ймовірно, "самознищившись". Польща надіслала ноту протесту до РФ, назвавши це "умисною провокацією" і гібридною загрозою.
- 26 серпня 2024 року в Польщу залетів невідомий безпілотник під час російської атаки на Україну. Він перебував у повітряному просторі близько 33 хв, залетів вглиб країни на приблизно 25 км. У НАТО назвали такі дії "безвідповідальними та небезпечними".