"Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит" — Зеленський про реакцію світу на дрони РФ у Польщі
"Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит" — Зеленський про реакцію світу на дрони РФ у Польщі

Юрій Свиридюк
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія досі не відчула жорсткої реакції світових лідерів на порушення повітряного простору Польщі та продовжує випробовувати межі можливої відповіді.

Про це він сказав у вечірньому зверненні ввечері 10 вересня.

"Станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять, – реакції саме діями. Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит. Межі можливого росіяни випробовують. Реакцію випробовують. Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і що поки що не можуть", — наголосив Зеленський.

Він також додав, що на території Білорусі почалися спільні навчання російських та білоруських військових, і це може бути частиною ширшого плану.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

Попередні випадки

