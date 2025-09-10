Україна запровадила нові санкції проти РФ та компаній з третіх країн

Президент україни Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про нові санкції щодо осіб і компанії, пов’язаних із військовою та енергетичною підтримкою РФ.

Відповідні укази №675 та №676 опубліковані на сайті Офісу президента.

Там зазначають, що санкції синхронізовані з Великою Британією. Обмеження вступили в силу сьогодні, 10 вересня.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, поклали на Секретаря РНБО Рустема Умєрова. Серед іноземних компаній під санкціями опинилися:

Китайські компанії: ТОВ "Норд Аксіс", ТОВ "Shanghai New Chess", "Shanghai New Chess International Logistics", "Innopolis", "Electronic Scientific Engineering" та "GSK CNC Equipment".

Норвегія: ТОВ "RO MARINE".

Швейцарія: АТ "Rhodania Shipping".

Естонія: ТОВ "Вірмавіа" (VIRMAVIA LLC, Virmavia OU).

Велика Британія: ТОВ "Роснафта Марін" (Rosneft Marine Limited).

Таїланд: ТОВ "ЕКСОРА" (Exora Company Limited) та Mainz Machine.

Індія: приватна компанія Inussia Impex Private Limited.

Туреччина: ТОВ MCR Global Electronics Industry and Trade Limited Company.

Обмеження включають заморожування активів та заборону на ведення операцій з російськими партнерами.