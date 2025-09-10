Перейти до основного змісту
МЗС Польщі: дрони, що перетнули кордон, — не випадковість
МЗС Польщі: дрони, що перетнули кордон, — не випадковість

Юрій Свиридюк
Польща переконана, що російські дрони, які порушили її повітряний простір, не потрапили туди випадково, заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

Про це він сказав журналістам у середу у Варшаві, передає Reuters.

Сікорський повідомив, що польські війська збили дрони, які влетіли в повітряний простір країни під час російської атаки на захід України. Міністр закордонних справ Польщі підтвердив, що Варшава контактувала з Мінськом щодо інциденту з дронами.

Він додав, що Україна звертається до Польщі із проханням збивати ракети та дрони над її територією, і не виключив, що це питання можуть обговорити в НАТО.

Міністр наголосив, що масове використання дронів становить загрозу для всього НАТО. Він також додав, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до союзників із проханням посилити систему протиповітряної оборони країни.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

Попередні випадки

