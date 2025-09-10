За генерала СБУ Іллю Вітюка внесли всю суму застави

За ексголову департаменту кібербезпеки СБУ внесли понад 9 мільйонів гривень застави.

Про це сказала Суспільному речниця ВАКС Олеся Чемерис.

Вона не називала імен, однак із матеріалів справи випливає, що йдеться про Іллю Вітюка. Раніше таку заставу призначили Вітюку, Суспільне тоді було на засіданні.

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 2 вересня оголосили підозру в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні Іллі Вітюку, генералу СБУ та колишньому голові Департаменту кіберзахисту спецслужби.

За даними слідства, у 2023 році він купив квартиру в Києві за майже 22 мільйони гривень, проте в документах було вказано, що вона коштує лише 12,8 мільйона. НАБУ й САП вважають, що Вітюк пішов на таку махінацію, бо, за їхніми твердженнями, не міг підтвердити законність отримання цих грошей.

Генерал називає підозру безпідставною. За словами Вітюка, його родина справді купила квартиру за 12,8 мільйона, які законно заробила дружина-підприємниця.

Вищий антикорупційний суд, попри пояснення Вітюка, все одно наклав на нього заставу в 9 мільйонів гривень.

Керівництво СБУ вступилося за генерала. Там заявили: підозра Вітюку — це помста за те, що СБУ "ефективно протидіє російському впливу" на НАБУ і в липні запідозрила в роботі на РФ двох детективів Антикорупційного бюро.

Що цьому передувало

4 квітня 2024 року "Слідство.Інфо" опублікувало розслідування про майно родини Іллі Вітюка. За даними журналістів, його дружина у грудні 2023-го купила квартиру в елітному житловому комплексі у Печерському районі столиці. У декларації зазначено, що квартира коштує 12,8 млн гривень, хоча її ринкова вартість перевищує 20 млн. Проте офіційної зарплати на таке житло не вистачило б.

Після виходу розслідування у "Слідство.Інфо" заявили, що журналісту і автору розслідування про Вітюка Євгену Шульгату у торговому центрі в Оболонському районі Києва намагалися вручити повістку співробітники ТЦК. Розслідувачі "Слідства Інфо" отримали відео з камер спостереження торгового центру "Дрім" і встановили, що разом з військовослужбовцями Солом'янського військкомату до ТЦ зайшов чоловік у цивільному одязі і вказав їм на Шульгата. Джерела видання повідомили, що цим чоловіком був Олексій Біленко — працівник департаменту кібербезпеки СБУ та людина, близька до Вітюка.

9 квітня голова СБУ Василь Малюк відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка від виконання його посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених проєктом "Слідство.Інфо".

1 травня президент України Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника департаменту кібербезпеки Служби безпеки України (СБУ).