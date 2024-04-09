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Малюк відсторонив керівника Департаменту кібербезпеки СБУ на час перевірки даних, оприлюднених "Слідством. Інфо" — ЗМІ
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Малюк відсторонив керівника Департаменту кібербезпеки СБУ на час перевірки даних, оприлюднених "Слідством. Інфо" — ЗМІ

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Василь Малюк
Голова Служби безпеки України Василь Малюк. СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту кібернетичної безпеки Іллю Вітюка від виконання його посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених проєктом "Слідство. Інфо".

Про це повідомило "Інтерфакс-Україна" з посиланням на СБУ.

Водночас у Службі безпеки уточнили, що, за рішенням Малюк, Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує завдання на фронті спільно з ЦСО "А".

"Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань", — зазначили у коментарі агентству.

Крім того, в СБУ висловили "повагу ЗМІ та журналістам за ефективну спільну роботу на інформаційному фронті проти російської агресії".

Що цьому передувало

"Слідство. Інфо" заявило про те, що співробітники Солом'янського ТЦК нібито невипадково вручили повістку Євгенію Шульгату в торговому центрі "Дрім" у Оболонському районі Києва, а ймовірно за вказівкою працівника СБУ.

Представники ЗМІ вважають, що це пов'язано із публікацією розслідування авторства Євгенія Шульгата, в якому він викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки спецслужби Іллі Вітюка.

Згодом Суспільному в СБУ розповіли, що вивчають інформацію, оприлюднену "Слідством. Інфо", щодо повістки журналісту Євгенію Шульгату.

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