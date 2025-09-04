ВАКС призначив генералу СБУ Вітюку заставу у понад 9 млн гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 4 вересня обрав запобіжний захід ексголові департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку у вигляді застави розміром у понад 9 мільйонів гривень. Його підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Про це із зали суду повідомила кореспондентка Суспільного.

Адвокат Іллі Вітюка Олександр Оленський на початку засідання просив суд про відкладення розгляду обрання запобіжного заходу. На його думку, справа не підслідна НАБУ, а тому не має розглядатись у ВАКС. Оленський апелював до того, що на момент придбання елітної квартири його дружиною його підзахисний не ще не був генералом (тоді він був полковником).

Своєю чергою прокурор САП Віталій Кравець зазначив, що виправлену декларацію, якої, зокрема, стосується справа, Вітюк подав вже у званні бригадного генерала. Зрештою суддя ВАКС відмовив у задоволенні цього клопотання та продовжив засідання.

Основним джерелом доказів обґрунтованості підозри Вітюку про незаконне збагачення сторона обвинувачення назвала листування у месенджерах, яке було вилучено з телефонів, зокрема, дружини генерала Юлії Вітюк та рієлторки.

Кравець зачитав їхнє листування, у якому йшлося, що придбана квартира коштувала близько 22 мільйонів гривень, а не 12 мільйонів.

Зокрема, у повідомленнях рієлторка надсилала попередній договір, у якому вказана ціна — 600 тисяч доларів, що еквівалентно понад 22 мільйонам гривень. Після мінімальної знижки згодом була зазначена ціна 21,4 мільйона гривень. Також вказано, що за згодою сторін, оцінна вартість буде вказана 350 тисяч доларів, тобто понад 12 мільйонів гривень.

За словами прокурора САП, експерти занижували вартість квартири в інтересах підозрюваного і слідство має листування, яке це підтверджує.

Крім того, він заявив, що коли НАЗК проводило моніторинг способу життя Вітюка, рієлторка та продавець квартири вказали, що житло продали за зниженою ціною нібито через ризики війни.

"До проведення моніторингу НАЗК підійшло поверхнево. Ми не виключаємо, що зважаючи на посаду, яку обіймав підозрюваний, відбувався вплив на посадовців агентства", — сказав Кравець.

Щодо походження коштів Юлія Вітюк пояснювала, що заробила гроші як ФОП, надавши юридичні та консалтингові послуги. Прокурор САП зазначив, що дружина підозрюваного не має вищої освіти, а ті послуги, що вона надавала, викликають сумніви в їхній достовірності.

Кравець стверджував, що документи, які нібито підтверджують її трудову діяльність, були складені "заднім числом".

У відповідь сторона захисту Вітюка заявила, що "для того, аби реєструвати ФОП, вища освіта не потрібна".

Прокурор також наголосив, що Юлія Вітюк до того як відкрити ФОП ніде не працювала. За даними слідства, гроші на рахунки ФОПу дружини Вітюка надходили від людини, яку підозрюють у заволодінні коштами Укрзалізниці. Через ФОП Юлія Вітюк отримала 9,5 мільйона гривень прибутку у 2022 році й 13,5 мільйона гривень — у 2023-му.

Таким чином прокурор клопотав про заставу для Вітюка в розмірі 42 мільйонів гривень. За його словами, лише така сума може гарантувати, що підозрюваний не буде переховуватись від слідства, знищувати докази, впливати на свідків та перешкоджати слідству.

Адвокат Оленський назвав розмір застави необґрунтованим й заявив, що минулого року подружжя Вітюків заробило 8,5 мільйона гривень та має на утриманні трьох малолітніх дітей.

Після заслуховування доводів сторін слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора і призначив Вітюку заставу у 9 мільйонів 84 тисячі гривень. Суд також зобов’язав Вітюка не виїжджати з Київської області, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон та повідомляти про зміну місця проживання.

2 вересня НАБУ і САП повідомили Вітюку про підозру у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

За даними слідства, у грудні 2023 року він придбав квартиру за 21,6 мільйона гривень та оформив її на члена сім’ї. Водночас у договорі вказувалося, що вартість житла становить 12,8 мільйона гривень.

Тоді у СБУ відреагували на підозру генералу, заявивши, що її оголосили після затримань працівників НАБУ, хоча кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення посадовця Вітюка відкрили майже півтора року тому.

Там наполягають, що антикорупційні органи не змогли зібрати "переконливу доказову базу", яка б підтвердила незаконне збагачення та недостовірне декларування, яке йому інкримінують.

Що цьому передувало

4 квітня 2024 року "Слідство.Інфо" опублікувало розслідування про майно родини Іллі Вітюка. За даними журналістів, його дружина у грудні 2023-го купила квартиру в елітному житловому комплексі у Печерському районі столиці. У декларації зазначено, що квартира коштує 12,8 млн гривень, хоча її ринкова вартість перевищує 20 млн. Проте офіційної зарплати на таке житло не вистачило б.

Після виходу розслідування у "Слідство.Інфо" заявили, що журналісту і автору розслідування про Вітюка Євгену Шульгату у торговому центрі в Оболонському районі Києва намагалися вручити повістку співробітники ТЦК. Розслідувачі "Слідства Інфо" отримали відео з камер спостереження торгового центру "Дрім" і встановили, що разом з військовослужбовцями Солом'янського військкомату до ТЦ зайшов чоловік у цивільному одязі і вказав їм на Шульгата. Джерела видання повідомили, що цим чоловіком був Олексій Біленко — працівник департаменту кібербезпеки СБУ та людина, близька до Вітюка.

9 квітня голова СБУ Василь Малюк відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка від виконання його посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених проєктом "Слідство.Інфо".

1 травня президент України Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника департаменту кібербезпеки Служби безпеки України (СБУ).