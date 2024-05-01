Зеленський звільнив Вітюка з посади керівника департаменту кібербезпеки СБУ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 травня, звільнив Іллю Вітюка з посади начальника департаменту кібербезпеки Служби безпеки України (СБУ).

Відповідний указ №257/2024 опубліковано на сайті Офісу президента.

"Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України", — йдеться в указі Зеленського.

Що цьому передувало

4 квітня "Слідство.Інфо" опублікувало розслідування про майно родини Іллі Вітюка. За даними журналістів, його дружина у грудні 2023-го купила квартиру в елітному житловому комплексі у Печерському районі столиці. У декларації зазначено, що квартира коштує 12,8 млн гривень, хоча її ринкова вартість перевищує 20 млн. Проте офіційної зарплати на таке житло не вистачило б.

Після виходу розслідування у "Слідство.Інфо" заявили, що журналісту і автору розслідування про Вітюка Євгену Шульгату у торговому центрі в Оболонському районі Києва намагалися вручити повістку співробітники ТЦК. Розслідувачі "Слідства Інфо" отримали відео з камер спостереження торгового центру "Дрім" і встановили, що разом з військовослужбовцями Солом'янського військкомату до ТЦ зайшов чоловік у цивільному одязі і вказав їм на Шульгата. Джерела видання повідомили, що цим чоловіком був Олексій Біленко — працівник департаменту кібербезпеки СБУ та людина, близька до Вітюка.

9 квітня голова СБУ Василь Малюк відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка від виконання його посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених проєктом "Слідство.Інфо".