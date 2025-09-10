Над Польщею збили всі російські БпЛА, які порушили її повітряний простір під час маштабного обстрілу України з боку РФ у ніч проти 10 вересня. Знищувати російські ударні дрони допомагала авіація НАТО та Нідерландів.

Про це повідомило оперативне командування країни.

“Польські та союзні повітряні операції, пов'язані з порушеннями польського повітряного простору, завершилися”, — йдеться у повідомленні.

Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки повернулися до стандартної оперативної діяльності.

“Ми дякуємо за підтримку NATO AIRCOM та Королівським ВПС Нідерландів, чиї винищувачі F-35 допомогли забезпечити безпеку в польському небі”, — зазначили у командуванні.

При цьому пошук та визначення можливих місць падіння об'єктів, що порушили польський повітряний простір, триває.

У ніч проти 10 вересня РФ завдала масованого повітряного удару по Україні. Вибухи, зокрема, лунали у Львові, на Хмельниччині, Івано-Франківщині, Києві. Відомо про влучання в промислові об'єкти на Вінниччині. На Житомирщині внаслідок атаки є загиблий та поранений. Є травмовані внаслідок повітряної атаки на Хмельниччину.

У ніч на 10 вересня ворожі об’єкти порушили кордон Республіки Польща, польська влада повідомила про операцію з їхньої нейтралізації. Як повідомив прем'єр країни Дональд Туск, військові застосували зброю проти ворожих об’єктів. Туск проінформував генсека НАТО Рютте щодо збитих над Польщею обʼєктів. Це вперше Польща збивала російські цілі на своїй території.