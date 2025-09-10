У Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів ТрО

У частині воєводств Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів ТрО через вторгнення у повітряний простір російських БпЛА.

Про це повідомили війська територіальної оборони країни.

“Через порушення польського повітряного простору та розгортання наземних пошуково-рятувальних груп запроваджено скорочений час явки для військовослужбовців Сил територіальної оборони”, — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці Сил територіальної оборони можуть отримати повістку про негайну явку:

протягом 6 годин у Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському воєводствах,

протягом 12 годин у Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзькому, Свєнтокшиському та Малопольському воєводствах,

протягом менш ніж 24 годин в решті воєводств.

Громадян закликали зберігати спокій та передавати лише оголошення військової та урядової служби. У разі виявлення фрагментів предметів просять до них не наближатися та повідомити поліцію.

У ніч проти 10 вересня РФ завдала масованого повітряного удару по Україні. Вибухи, зокрема, лунали у Львові, на Хмельниччині, Івано-Франківщині, Києві. Відомо про влучання в промислові об'єкти на Вінничині.

У ніч на 10 вересня ворожі об’єкти порушили кордон Республіки Польща, польська влада повідомила про операцію з їхньої нейтралізації. Як повідомив прем'єр країни Дональд Туск, військові застосували зброю проти ворожих об’єктів. Туск проінформував генсека НАТО Рютте щодо збитих над Польщею обʼєктів. Це вперше Польща збивала російські цілі на своїй території.