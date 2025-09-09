Президент Володимир Зеленський заявив, що будь-які гарантії безпеки для України можуть бути засновані лише на українській армії.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю виданню ABC.

"Ми говоримо про гарантії безпеки... Перше — це українська армія, і я гадаю, що всі це розуміють. Генерали з Євросоюзу та США — вони це розуміють. Будь-які гарантії безпеки для України можуть бути засновані тільки на нашій армії — це пункт номер один", — сказав Зеленський.

За словами президента, для ефективного зміцнення армії потрібні люди: "вони у нас є, тож тренувальні місії мають продовжуватися", зокрема, в Україні.

"Коли ми навчаємо наших людей за кордоном, то вони повертаються і ми їх перенавчаємо. Це нова війна, надто багато технологій, і все змінюється. І наші солдати та офіцери зараз мають більше досвіду, ніж наші закордонні партнери. Це правда. Наші партнери — європейці та американці — вони почали вчитися в наших хлопців. І це добре", — сказав Зеленський.

Засідання Коаліції охочих 4 вересня та обговорення гарантій безпеки

У Парижі 4 вересня відбулося засідання Коаліції охочих. У саміті взяли участь представники 39 країн. Також там був присутній і Зеленський.

Як повідомляла кореспондентка Суспільного, на зустрічі Коаліції охочих також був присутній спецпредставник США Стів Віткофф. Згодом він мав зустріч з українською делегацією.

За підсумками саміту Коаліції охочих президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн-учасниць погодилися відрядити своїх військових в Україну для створення гарантій безпеки.

За його словами, миротворчий контингент буде готовий до відряджання вже наступного дня після припинення вогню чи досягнення мирної угоди. Проте ці війська будуть розміщені не на лінії фронту і матимуть за мету запобігти повторній агресії з боку РФ.

Також глава Франції зазначив, що найближчими днями буде остаточно визначена підтримка з боку США у створенні безпекових гарантій.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що парламенти держав Коаліції охочих мають проголосувати за гарантії безпеки для України, аби уникнути повторення Будапештського меморандуму.