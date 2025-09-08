Європарламент на сесії обговорить гарантії безпеки для України та її вступ до ЄС

Європарламент на пленарній сесії обговорить гарантії безпеки для України та її вступ до Європейського Союзу. Також Європарламент заслухає у питанні України президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Про це під час брифінгу заявила речниця Європейського парламенту Дельфін Колард, передає кореспондентка Суспільного.

"9 вересня депутати та Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас обговорять гарантії безпеки України та перспективи її членства в ЄС. Вони також обговорять новий звіт Комітету із закордонних справ, в якому заохочують український уряд підтримувати темпи реформ із метою вступу країни до ЄС. Голосування відбудеться у вівторок", — сказала речниця

Одним із найважливіших моментів цієї пленарної сесії, за словами Колард стануть дебати в середу про стан справ у Союзі з президенткою Європейської комісії.

"Президентка Урсула фон дер Ляєн зробить свої перші висновки з моменту початку мандата Комісії понад рік тому. Щоб виділити пріоритети, депутати Європарламенту поставлять їй питання щодо стратегії, запропонованої Комісією, а також представлять свої власні пріоритети", — сказала Дельфін Колард.

Серед пріоритетів Європарламенту Дальфін Колард назвала: питання оборони, безпеки, процвітання, конкурентоспроможності та вартості життя, європейська підтримка України, ситуація в Газі, ситуація в США, бюджет ЄС після 27 року, а також подвійний перехід, цифровий та екологічний перехід і способи захисту європейських демократій та фундаментальних цінностей.

Засідання Коаліції охочих 4 вересня та обговорення гарантій безпеки

У Парижі 4 вересня відбулося засідання Коаліції охочих. У саміті взяли участь представники 39 країн. Також там був присутній і Зеленський.

Як повідомляла кореспондентка Суспільного, на зустрічі Коаліції охочих також був присутній спецпредставник США Стів Віткофф. Згодом він мав зустріч з українською делегацією.

За підсумками саміту Коаліції охочих президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн-учасниць погодилися відрядити своїх військових в Україну для створення гарантій безпеки.

За його словами, миротворчий контингент буде готовий до відряджання вже наступного дня після припинення вогню чи досягнення мирної угоди. Проте ці війська будуть розміщені не на лінії фронту і матимуть за мету запобігти повторній агресії з боку РФ.

Також глава Франції зазначив, що найближчими днями буде остаточно визначена підтримка з боку США у створенні безпекових гарантій.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що парламенти держав Коаліції охочих мають проголосувати за гарантії безпеки для України, аби уникнути повторення Будапештського меморандуму.