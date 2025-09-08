План завоювань Путіна починається з України — Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що пріоритетами дипломатичного корпусу Німеччини має бути забезпечення безпеки Європи та диверсифікація сировинних та торгівельних ланцюгів в інтересах стратегічного суверенітету.

Про це Фрідріх Мерц повідомив у промові на конференції німецьких послів, передає кореспондентка Суспільного.

Канцлер Німеччини заявив, що США залишаються важливим партнером для країни та усієї Європи. Та Німеччина й США мають різні погляди на спільне партнерство. США, за словами Мерца, формують партнерство навколо конкретних питань.

"Я маю на увазі, зокрема, наші спільні зусилля з підтримки України на її шляху до справедливого миру. Ніде не є більш очевидним, що ми повинні насамперед забезпечити безпеку Європи. І все вказує на те, що імперіалістичний план Путіна не закінчиться завоюванням України, а лише почнеться з нього", — сказав канцлер Німеччини.

Він також наголосив, що для Німеччини пріоритетом у безпеці та конкурентоспроможності має бути диверсифікація сировинних та торгівельних ланцюгів в інтересах стратегічного суверенітету.

Тому він закликав послів Німеччини працювати над торгівельними угодами з іншими країнами у Південній та Латинській Америках.