Німеччина витратить €10 млрд на цивільний захист і укриття

Німеччина планує витратити 10 млрд євро на модернізацію цивільного захисту та систем оповіщення до 2029 року. Програма передбачає встановлення сирен й нових укриттів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Александер Добріндт, повідомляє Reuters.

"Ми модернізуємо нашу цивільну оборону", — сказав Добріндт.

Ці плани з'явилися на тлі наростальної геополітичної напруженості, а також загроз екстремізму і так званих гібридних атак, які можуть включати, наприклад, атаки на електромережу і дезінформаційні кампанії.

Пакт про цивільний захист передбачає встановлення сирен для оповіщення населення, цифрових систем оповіщення для мобільних телефонів, будівництво нових укриттів, забезпечення близько 1500 транспортних засобів для пожежної охорони, служб швидкої допомоги, мобільних командних центрів та важкої техніки.

За даними видання, ініціатива також передбачає проведення навчань з ліквідації наслідків катастроф військовими, рятувальними службами, Федеральним агентством з технічної допомоги та гуманітарними організаціями.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році уряд Німеччини прийняв рішення про модернізацію системи громадських укриттів. Нині Німеччина має 579 укриттів для близько 480 000 осіб, багато з яких не використовувалися з часів холодної війни.