Свириденко показала наслідки російського обстрілу будівлі кабміну всередині

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко показала наслідки російського обстрілу будівлі кабінету всередині міністрів в ніч на 7 вересня.

Про це Юлія Свириденко повідомила у Facebook.

Юлія Свириденко показала наслідки атаки Росії на будівлю кабінету міністрів, Київ, 7 вересня 2025 рік. Facebook

"Вперше з початку повномасштабного вторгнення росіяни поцілили по будівлі Кабміну, де працює вся наша команда. На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу погасили. Дякую рятувальникам. Російський терор не зупинить роботу Уряду", — написала Юлія Свириденко.

Вона також закликала інші країни надати Україні озброєння для захисту від російських атак.

"Очевидно, що Росія не хоче миру. Час діяти. Україні потрібно більше систем ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими. Посильте санкційний тиск на Росію, щоб зменшити ресурси для російської військової машини. Це все реально – можливості у ваших руках", — написала Свириденко.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від атаки Росії по Україні в ніч на 7 вересня постраждало 44 людини. Четверо людей загинуло.

Що відомо про атаку РФ у ніч на 7 вересня

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня РФ запустила по Україні 810 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 9 крилатих ракет Іскандер-К та 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23. За попередньою інформацією, кілька дронів перетнули кордон України та Білорусі.

Протиповітряна оборона збила/подавила 751 повітряну ціль, однак зафіксовано 9 ракет та 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зокрема, уночі російські війська атакували Київ безпілотниками. Найбільше руйнувань у Святошинському районі. Там сильного пошкодження зазнав 9-поверховий житловий будинок. Також у районі сталося загоряння на складах, горіли автомобілі. У Дарницькому районі уламки влучили у чотириповерховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування третього поверху будинку, зайнялася пожежа.

Крім того, у Печерському районі зайнялася урядова будівля. Ймовірно, внаслідок падіння уламків.

На Сумщині через удар БпЛА загинула 51-річна жінка, ще восьмеро поранені, серед них дитина.

В Одесі та Одеському районі під ударом опинилися обʼєкти цивільної інфраструктури, частково зруйнований спортивно-концертний комплекс, пошкоджено житлові будинки. Відомо про трьох постраждалих.

Уночі та зранку 7 вересня російська армія масовано атакувала Кривий Ріг безпілотниками та ракетами. Через удари сталося декілька займань, зокрема пошкоджені підприємство, адмінбудівля, гараж, приватний будинок, авто. Зранку вдарили по місцевому підприємству. Також понівечені багатоповерхівки та гараж.

Російська армія 6 вересня шість разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині, а зранку 7 числа вдарила з артилерії. Внаслідок цього у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок.