Четверо людей загинуло, 44 постраждали від атаки Росії на Україну — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від атаки Росії по Україні в ніч на 7 вересня постраждало 44 людини. Четверо людей загинуло.

Про це президент повідомив у соцмережі X у підсумку телефонної розмови з президентом Франції Макроном.

"На жаль, по всій Україні чотири людини загинули та понад 44 отримали поранення. Наші служби швидкого реагування та екстрені служби досі долають наслідки атаки по всій країні. Ми скоординували наші дипломатичні зусилля, наступні кроки та контакти з партнерами, щоб забезпечити належне реагування. Разом з Францією ми готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони", — написав президент.

Президент Франції Еммануель Макрон та інші лідери країн Європи засудили російську масовану ракетно-дронову атаку по Україні в ніч на 7 серпня. Емманюель Макрон висловив співчуття родинам загиблих від російської атаки.

"Разом з Україною і нашими партнерами ми виступаємо за мир. Росія, тим часом все глибше заглиблюється в логіку війни та терору. На боці України ми продовжуватимемо робити все для того, щоб справедливий і сталий мир запанував", – написав Макрон.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що кожна російська атака — це свідомий вибір та сигнал, що Росія не хоче миру.

"Сьогоднішні удари, зокрема по будівлі уряду в Києві, є частиною чіткої тенденції до ескалації. Ми продовжуватимемо підтримувати оборонну промисловість України та посилюватимемо санкції проти Москви", – наголосила Каллас.

Що відомо про атаку РФ у ніч на 7 вересня

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня РФ запустила по Україні 810 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 9 крилатих ракет Іскандер-К та 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23. За попередньою інформацією, кілька дронів перетнули кордон України та Білорусі.

Протиповітряна оборона збила/подавила 751 повітряну ціль, однак зафіксовано 9 ракет та 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зокрема, уночі російські війська атакували Київ безпілотниками. Найбільше руйнувань у Святошинському районі. Там сильного пошкодження зазнав 9-поверховий житловий будинок. Також у районі сталося загоряння на складах, горіли автомобілі. У Дарницькому районі уламки влучили у чотириповерховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування третього поверху будинку, зайнялася пожежа.

Крім того, у Печерському районі зайнялася урядова будівля. Ймовірно, внаслідок падіння уламків.

На Сумщині через удар БпЛА загинула 51-річна жінка, ще восьмеро поранені, серед них дитина.

В Одесі та Одеському районі під ударом опинилися обʼєкти цивільної інфраструктури, частково зруйнований спортивно-концертний комплекс, пошкоджено житлові будинки. Відомо про трьох постраждалих.

Уночі та зранку 7 вересня російська армія масовано атакувала Кривий Ріг безпілотниками та ракетами. Через удари сталося декілька займань, зокрема пошкоджені підприємство, адмінбудівля, гараж, приватний будинок, авто. Зранку вдарили по місцевому підприємству. Також понівечені багатоповерхівки та гараж.

Російська армія 6 вересня шість разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині, а зранку 7 числа вдарила з артилерії. Внаслідок цього у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок.