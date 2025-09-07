Перейти до основного змісту
У ніч на 7 вересня українська ППО знешкодила 747 російських дронів — Повітряні сили
ОбстрілиДронПовітряні силиЗСУВторгнення Росії в УкраїнуПОДІЇВІЙНА

У ніч на 7 вересня українська ППО знешкодила 747 російських дронів — Повітряні сили

Катерина Бельмас
Розмір шрифту
Українські військовослужбовці, ППО
Українські військовослужбовці мобільного підрозділу ППО 59-ї бригади ЗСУ ведуть вогонь із зенітної автоматичної гармати ЗУ-23 по російському поблизу Павлограда, Дніпропетровська область, Україна, 19 липня 2025 року. Getty Images/ROMAN PILIPEY/AFP

В ніч на 7 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Загалом було виявлено та здійснено супровід 818 ворожих цілей.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зокрема, РФ запустила по Україні 805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 9 крилатих ракет Іскандер-К та 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Зазначається, що черговий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 751 повітряну ціль: 747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів 4 крилаті ракети Іскандер-К", — йдеться у повідомленні.

У ПС додали, що внаслідок цієї російської атаки зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок