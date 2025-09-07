В ніч на 7 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Загалом було виявлено та здійснено супровід 818 ворожих цілей.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зокрема, РФ запустила по Україні 805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 9 крилатих ракет Іскандер-К та 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Зазначається, що черговий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 751 повітряну ціль: 747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів 4 крилаті ракети Іскандер-К", — йдеться у повідомленні.

У ПС додали, що внаслідок цієї російської атаки зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.