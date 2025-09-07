Європейські лідери засудили нічну масовану атаку РФ по Україні

Європейські лідери відреагували на атаку Росії у ніч проти 7 вересня, під час якої було випущено понад 800 дронів і пошкоджено будівлю Кабміну в Києві. Вони наголосили, що ці дії демонструють чітку позицію Кремля "війна замість миру", та закликали запровадити нові санкції проти РФ.

Зокрема, відповідну заяву опублікувала в соцмережі Х президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона заявила, що Кремль "знову насміхається з дипломатії, порушує міжнародне право та вбиває без розбору".

"Європа повністю підтримує Україну і продовжуватиме підтримувати її. Ми посилюємо Збройні сили України, створюємо довгострокові гарантії безпеки та посилюємо санкції, щоб посилити тиск на Росію. Вбивства мають припинитися", — написала президентка Єврокомісії.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна наголосив на необхідності "рішучої відповіді та суворіших санкцій" у відповідь на масовану атаку РФ на Україну.

"Понад 800 дронів та ракет за одну ніч. Загинули мирні жителі, постраждали міста та пошкоджена будівля уряду України. Ці російські терористичні "антирекорди" вимагають рішучої відповіді, зокрема нових, суворих санкцій проти Росії та більшої підтримки України", — написав Тсакхна.

Президент Латвії Едгарс Ринкевичс заявив, що чергова масована атака на Україну свідчить про те, що "Кремль хоче війни, а не миру".

"Послання чітке: Кремль хоче війни, а не миру. Наша відповідь має бути в постачанні більшої кількості зброї Україні та посиленні тиску на Росію", – підкреслив він.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня наголосила на тому, що під час атаки вперше від початку повномасштабної війни було пошкоджено будівлю українського уряду в Києві.

"Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру. Вперше Росія вдарила по будівлі уряду України. Росія не хоче миру, вона хоче більше війни, агресії та страждань. Ми повинні це зупинити", — написала посадовиця.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова підкреслила, що російський терор "стає ще більш зухвалим" та закликала міжнародну спільноту зупинити його.

Президент Євроради Антоніу Кошта нагадав, що саме РФ розпочала війну, і “Росія вирішила її продовжувати". Він також закликав зміцнювати оборону України.

"Ми повинні дотримуватися цього курсу: зміцнювати оборону України та посилювати тиск на Росію за допомогою додаткових санкцій, у тісній координації з нашими союзниками та партнерами. Мої думки з жертвами, пораненими та їхніми родинами. Сила та стійкість українського народу продовжують надихати всіх нас", — написав Кошта.

Президентка Молдова Мая Санду також засудила масований удар по Києву.

"Все, що Росія пропонує світу сьогодні, — це тонни брехні та тисячі ракет, які без розбору вбивають мирних жителів. Вчорашній удар по Києву забрав життя невинних людей, зокрема немовляти, та підпалив будівлю уряду. Молдова твердо стоїть разом з Україною проти цього терору", — написала Санду.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск наголосив, що "продовження зволікання з рішучою реакцією проти Путіна та спроби його заспокоїти не мають сенсу".

"США та Європа повинні разом змусити Росію погодитися на негайне припинення вогню. У нас є всі інструменти", — написав польський прем'єр.

Новина доповнюється ...