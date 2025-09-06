Агентство Reuters видалило чотирихвилинне відео з військового параду в Пекіні, де лідери Росії та Китаю обговорювали можливість продовження життя за допомогою сучасних технологій.

Про це повідомило агентство Reuters.

Агентство Reuters спочатку отримало дозвіл від Центрального телебачення Китаю (CCTV) використовувати запис військового параду, що пройшов 3 вересня в Пекіні. З матеріалу агентство змонтувало відео тривалістю чотири хвилини, яке поширило серед тисячі підписників у світі, включно з провідними телеканалами.

5 вересня Reuters отримало офіційного листа від юридичного відділу CCTV із вимогою видалити відео. У документі зазначалося, що редакційна обробка матеріалу "привела до явного спотворення фактів і заяв, що містилися у ліцензованій трансляції".

Reuters видалило відео, заявивши, що не вбачає порушень зі свого боку.

"Ми ретельно перевірили матеріал і не бачимо підстав вважати, що наша давня прихильність точній та неупередженій журналістиці була порушена", — повідомили в агентстві.

На записі параду видно, як Сі Цзіньпін та Володимир Путін йдуть на трибуну. Перекладач китайського лідера передав Путіну слова Сі про те, що раніше люди рідко доживали до 70 років, а сьогодні у 70 років "ти ще дитина". У відповідь Путін нібито зазначив, що розвиток біотехнологій дозволяє пересаджувати людські органи, відчувати себе молодшим і навіть досягти безсмертя. Сі Цзіньпін додав, що "прогнози показують можливість дожити до 150 років". Обом лідерам наразі по 72 роки.