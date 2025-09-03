Очільник Китаю Сі Цзіньпінь та очільник Росії Путін говорили про те, як люди можуть дожити до 150 років під час параду у Китаї 3 вересня на честь капітуляції Японії у 2 світовій війні. Їхню розмову записали на мікрофон.

Про це повідомляє Bloomberg. Путін підтвердив розмову російським медіа на брифінгу 3 вересня.

Під час розмови Сі Цзіньпінь повідомив Путіну, що "раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ти все ще дитина".

На що Путін відповів очільнику Китаю: "З розвитком біотехнологій людські органи можна буде безперервно пересаджувати, і люди зможуть жити дедалі молодше і навіть досягати безсмертя".

Сі Цзіньпінь парирував Путіну тим, що "за прогнозами, у цьому столітті є шанс дожити до 150 років".

Путін, коли підтвердив розмову журналістам на брифінгу, заявив, що "тривалість життя значно зросте". Він заявив, що тривалість життя нібито матиме соціальні, політичні та економічні наслідки. Тому Росії "також слід про це подумати", сказав Путін.

Володимир Путін править Росією з 2000 року, зробивши заміну позицій лише раз — коли у 2008 році президентом Росії став Дмитро Мєдвєдєв, Путін зайняв пост премʼєр-міністрка.

Сі Цзіньпінь керує Китаєм з 2013 року. Для того, щоб Сі Цзіньпінь міг продовжувати керувати країною, змінили конституцію країни та дозволили голові Китаю керувати країною необмежений термін. До цього очільники Китаю могли залишатись на посаді лише 2 терміни.