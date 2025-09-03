Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом найближчого тижня стане зрозуміло, наскільки добрі його відносини з лідерами Росії, КНДР та Китаю.

Так він відповів на запитання журналіста про можливу "змову" цих країн проти Сполучених Штатів.

"Мої стосунки з усіма ними (Росія, Китай, Північна Корея — ред.) дуже добрі. Ми дізнаємося, наскільки вони добрі, протягом наступного тижня чи двох", — сказав Трамп.

Він також зазначив, що не впевнений, чи Китай належним чином визнав допомогу США у здобутті свободи, додавши, що був здивований промовою китайського лідера Сі Цзіньпіна, який, за словами Трампа, не згадав роль Америки.

Раніше 3 вересня Трамп на сторінці в Truth Social написав, що лідери Китаю, Росії та Північної Кореї змовляються проти США. У своїй публікації він пише, що під час Другої світової війни Штати надали Китаю "масштабну допомогу і заплатили за це життями багатьох американців". Трамп наголосив, що ці жертви повинні бути гідно вшановані та пам’ятати про внесок США у визволення Китаю від агресора.

3 вересня на площі Тяньаньмень у столиці Китаю Пекіні відбувався масштабний військовий парад, присвячений 80-й річниці капітуляції Японії та завершенню Другої світової війни. Головним моментом параду стала поява китайського лідера Сі Цзіньпіна разом із головою Кремля Володимиром Путіним та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Це перший випадок, коли вони публічно вийшли на публіку разом.

Згодом міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що Трамп доручив Пентагону підготувати заходи для стримування посилення співпраці Москви та Пекіна, поєднуючи військові та дипломатичні інструменти.