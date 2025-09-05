Норвегія знижує граничну ціну на російську нафту

У пʼятницю 5 вересня, Норвегія ухвалила рішення знизити граничну ціну на російську нафту в межах санкцій проти РФ, узгоджених з Європейським Союзом.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Норвегії.

Своїм рішенням Норвегія приєдналась до країн ЄС, які знизили "стелю" цін на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель.

"Експорт нафти все ще становить третину доходів російського уряду. Зменшення доходів та посилення тиску на російську економіку ускладнює російській владі ведення незаконної війни в Україні", — сказав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Зазначається, що тепер норвезькі компанії більше не зможуть імпортувати та купувати нафту й нафтопродукти за ціною вище встановленої для Норвегії, ЄС та третіх країн.

"Також заборонено надавати технічну допомогу, посередницькі послуги, фінансування або фінансову допомогу, пов'язану з торгівлею, брокерськими послугами або транспортуванням до третіх країн сирої нафти або нафтопродуктів, що походять або експортуються з Росії", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз затвердив 18-й пакет санкцій проти РФ. У цьому санкційному пакеті максимальну ціну на російську нафту знизили з 60 до 47,6 долара США, а також запровадили автоматичний та динамічний механізм встановлення майбутнього ліміту ціни. Гранична ціна має завжди бути на 15% нижчою за середню ринкову ціну на сиру нафту марки Urals за попередній звітний період.

18 липня уряд Великої Британії також ухвалив рішення, яке знижує граничну ціну на російську нафту до 47,6 долара США.

8 серпня Канада також приєдналася до рішення ЄС і Великої Британії знизити граничну ціну на російську нафту до 47,6 долара за барель.

3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту. Ліміт тепер становить 47,6 долара за барель замість попередніх 60 доларів.