Відсьогодні запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту

Відсьогодні, з 3 вересня, запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту. Ліміт тепер становить 47,6 долара за барель замість попередніх 60 доларів.

Про це нагадав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Відповдне рішення ухвалили раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ. Єрмак подякував європейським партнерам за врахування рекомендацій санкційної групи щодо зниження стелі цін на нафту РФ.

18 липня Європейський Союз затвердив 18-й пакет санкцій проти РФ. У цьому санкційному пакеті максимальну ціну на російську нафту знизили з 60 до 47,6 долара США, а також запровадили автоматичний та динамічний механізм встановлення майбутнього ліміту ціни. Гранична ціна має завжди бути на 15% нижчою за середню ринкову ціну на сиру нафту марки Urals за попередній звітний період.

Уряд Великої Британії також ухвалив рішення, яке знижує граничну ціну на російську нафту до 47,6 долара США.

Канада також приєдналася до рішення ЄС і Великої Британії знизити граничну ціну на російську нафту до 47,6 долара за барель.