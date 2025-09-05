МЗС про гарантії безпеки: є розуміння, що готові надати країни

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що є розуміння, які країни готові надати ті чи інші види гарантій безпеки для України.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу 5 вересня, передає кореспондентка Суспільного.

Георгій Тихий повідомив, що інформація про гарантії безпеки буде публікуватися "скоро" та дедлайни щодо гарантій ще встановлюються.

"Частково країни, які погоджуються надавати Україні гарантії, уже зараз нам допомагають, і паралельно ведеться обговорення контингентів. Тобто певна допомога вже є", — сказав Георгій Тихий.

Також речник МЗС України повідомив, що російські погрози іншим країнам щодо ненадання гарантій безпеки Україні "не працюють".

"Кожен етап надання Україні зброї супроводжувався залякуванням карою небесною, тому зараз ці погрози й страшилки давно девальвовані. Те, що вони так забігали та намагаються залякувати, говорить про те, що це реально гарантуватиме Україні безпеку", — повідомив Георгій Тихий.

Засідання Коаліції охочих 4 вересня та обговорення гарантій безпеки

У Парижі 4 вересня відбулося засідання Коаліції охочих. У саміті взяли участь представники 39 країн. Також там був присутній і Зеленський.

Як повідомляла кореспондентка Суспільного, на зустрічі Коаліції охочих також був присутній спецпредставник США Стів Віткофф. Згодом він мав зустріч з українською делегацією.

За підсумками саміту Коаліції охочих президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн-учасниць погодилися відрядити своїх військових в Україну для створення гарантій безпеки.

За його словами, миротворчий контингент буде готовий до відряджання вже наступного дня після припинення вогню чи досягнення мирної угоди. Проте ці війська будуть розміщені не на лінії фронту і матимуть за мету запобігти повторній агресії з боку РФ.

Також глава Франції зазначив, що найближчими днями буде остаточно визначена підтримка з боку США у створенні безпекових гарантій.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що парламенти держав Коаліції охочих мають проголосувати за гарантії безпеки для України, аби уникнути повторення Будапештського меморандуму.