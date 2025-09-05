Держагентство PlayCity оштрафувало Instagram-блогерку Русалочку XL на 4,8 мільйона гривень за незаконну рекламу азартних ігор.

Про це повідомила пресслужба PlayCity.

Там пояснили, що блогерка у серпні розмістила у Stories відео, де називала азартні ігри "корисними для настрою та концентрації", розповідала про нібито особистий виграш і додала посилання для переходу на сайт казино.

"Це класичний приклад маніпулятивної реклами із закликом грати. Під час перевірки ми з’ясували, що блогерка навіть не зареєстрована як гравець в онлайн-казино, яке рекламує. Тобто її "виграшна історія" була вигадана, а сам контент — створений для просування нелегального грального бізнесу", — кажуть у держагентстві.

За це PlayCity оштрафувало блогерку на 600 мінімальних зарплат, що становить у 4,8 мільйона гривень.

Ліквідація КРАІЛ та створення PlayCity

4 грудня 2024 року Верховна рада ухвалила закон №9256д про посилення контролю на гральному ринку, який, зокрема, передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

4 січня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

21 березня уряд створив державне агентство PlayCity на заміну КРАІЛ, яке контролюватиме Мінцифра.

25 березня Кабмін ухвалив рішення про ліквідацію КРАІЛ, а її повноваження передав PlayCity, яке очолив Геннадій Новіков. До цього він обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ.

Як стверджують у Мінцифри, на попередній посаді Новіков налагодив процес блокування нелегальних онлайн-казино. Лише за 2024 рік заблокували понад 4 500 таких сайтів. Також він сприяв проведенню перевірок організаторів азартних ігор на дотримання законодавства, у результаті чого зібрано майже 18 млн грн штрафів.

2 червня PlayCity офіційно розпочало свою роботу.