Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати запроваджені за Джо Байдена правила, які зобов’язували авіакомпанії виплачувати компенсації пасажирам у разі затримки чи скасування рейсів, якщо причиною не була погода.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерство транспорту США у четвер оприлюднило документ, у якому йдеться про намір відкликати нормативний акт часів Байдена. Він передбачає компенсацію від 200 доларів за затримку внутрішніх рейсів понад три години та до 750–775 доларів у разі затримки понад дев’ять годин.

У відомстві заявили, що ініціатива відповідає пріоритетам адміністрації Трампа. Група Airlines for America, яка представляє великі авіакомпанії, підтримала цей крок, назвавши правила Байдена "надмірними та обтяжливими".

У команді Байдена такі норми позиціонували як важливий захист для пасажирів, які страждали від збоїв у роботі авіакомпаній. Водночас у Міністерстві транспорту Трампа наголосили, що дотримуватимуться всіх вимог Конгресу, але вважають частину правил попередньої адміністрації «поза законом» і такими, що потребують перегляду.