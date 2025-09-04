США скоротять фінансування безпеки для країн біля кордону з Росією

Сполучені Штати планують поетапно скоротити частину допомоги з безпеки для європейських країн, що межують із Росією.

Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на джерела.

Йдеться насамперед про Естонію, Латвію та Литву — країни, які отримували кошти на підвищення обороноздатності через програму Пентагону. Конгрес США вже затвердив її фінансування лише до вересня 2026 року, і адміністрація Дональда Трампа не просить продовження.

У Білому домі зазначають, що рішення ухвалене відповідно до указу президента, підписаного після початку другого терміну Трампа, який передбачає перегляд і скорочення зовнішньої допомоги. В адміністрації наголошують: Європа має брати на себе більше відповідальності за власну оборону.

Водночас у Конгресі крок розкритикували. Сенаторка-демократ Джин Шахін назвала його помилковим, адже це може підірвати готовність союзників і створити додаткові ризики для американських військових, які служать разом із ними.