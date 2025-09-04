Німеччина значно збільшить військову допомогу Україні — ЗМІ

Німеччина планує надати Україні зброю, системи протиповітряної оборони та обладнання для чотирьох українських механізованих піхотних бригад.

Про це повідомляє nt-v з посиланням на джерела в німецькому уряді.

"Ми пообіцяли значне збільшення, особливо щодо систем озброєння та протиповітряної оборони", — повідомили джерела за результатами зустрічі Коаліції охочих.

Також Німеччина хоче підтримати наступальні можливості України, наприклад, допомагаючи у виробництві високоточної зброї, зокрема далекобійних крилатих ракет.

Крім того, Німеччина планує надати обладнання для чотирьох українських механізованих піхотних бригад.

"Це майже 500 машин на рік", — уточнили джерела.

Засідання Коаліції охочих 4 вересня

У Парижі 4 вересня відбулося засідання Коаліції охочих. У саміті взяли участь представники 39 країн. Також там був присутній і Зеленський.

Як повідомляла кореспондентка Суспільного на зустрічі Коаліції охочих також був присутній спецпредставник США Стів Віткофф. Згодом він мав зустріч з українською делегацією.

За підсумками саміту Коаліції охочих президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн-учасниць погодилися відрядити своїх військових в Україну для забезпечення гарантій безпеки.

За його словами, миротворчий контингент буде готовий до відряджання вже наступного дня після припинення вогню чи досягнення мирної угоди. Проте ці війська будуть розміщені не на лінії фронту і матимуть за мету запобігти повторній агресії з боку РФ.

Також глава Франції зазначив, що найближчими днями буде остаточно визначена підтримка з боку США у забезпеченні безпекових гарантій.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що парламенти держав Коаліції охочих мають проголосувати за гарантії безпеки для України, аби уникнути повторення Будапештського меморандуму.