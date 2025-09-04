Президент України Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп "дуже незадоволений" тим, що деякі європейські країни продовжують купувати російську нафту.

Про це глава держави повідомив на пресконференції разом із президентом Франції Еммануелем Макроном після зустрічі членів Коаліції охочих та розмови з американським лідером Дональдом Трампом, передає кореспондентка Суспільного.

За його словами, мова йде про Угорщину та Словаччину.

"Хочу всім нагадати, коли Росія атакувала нашу енергетику, а ми у відповідь атакували їхню енергетику, на якій вони заробляють гроші, а потім витрачають ці гроші на зброю. То саме ці дві країни потім жалілися президенту Трампу, що Україна зменшує їхні можливості отримання відповідної нафти", — сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна знайшла такий спосіб санкційного тиску, і висловив задоволення, що Сполучені Штати відкрито називають країни, які "допомагають русскій машині війни".

"Нам потрібно всім це зупиняти", — наголосив Зеленський.