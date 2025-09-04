Чехія розпочне навчання українських пілотів F-16. Підготовка відбуватиметься на дозвукових літаках та симуляторах і є частиною комплексної допомоги Україні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала після зустрічі Коаліції охочих у Парижі 4 вересня. Він був присутній на ній в онлайн-форматі.

Він зазначив, що Чехія продовжить постачання боєприпасів: минулого року країна передала Україні 1,5 млн снарядів, цього року – 1,1 млн. Він також наголосив на важливості міжнародної координації та надійних гарантій безпеки, які стримуватимуть Росію від подальшої агресії.

За його словами, під час саміту існує повний консенсус серед союзників щодо необхідності продовження інтенсивної допомоги Україні, щоб вона могла захищати себе та створювати умови для справедливого та тривалого миру.

У Парижі 4 вересня відбулося засідання Коаліції охочих. У ній взяли участь представники 39 країн. Також був присутній і Володимир Зеленський.

Кореспондентка Суспільного з Брюсселя передає, що на зустрічі Коаліції охочих присутній також спецпредставник США Стів Віткофф. Згодом він мав зустріч з українською делегацією.

У Єлисейському палаці раніше повідомляли, що глави держав та урядів планують оцінити роботу начальників генеральних штабів збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру.