Українська компанія Fire Point презентувала нові балістичні ракети
Юрій Свиридюк
ракета Фламінго, Fire Point
Робітники оглядають крилату ракету "Фламінго" українського виробництва на секретному заводі компанії Fire Point в Україні, 18 серпня 2025 року. AP/Efrem Lukatsky

Українська оборонна компанія Fire Point анонсувала розробку двох балістичних ракет власного виробництва — FP-7 та FP-9, а також систем протиповітряної оборони. Ця компанія відома ракетою "Фламінго".

Про це пише видання Мілітарний із пресконференції Fire Point на міжнародній виставці MSPO у Польщі.

Характеристики FP-7

  • дальність ураження — до 200 км;
  • максимальна швидкість — 1 500 м/с;
  • кругове відхилення — 14 метрів;
  • бойове навантаження — 150 кг;
  • тривалість польоту — до 250 секунд.

FP-7 запускається з наземної платформи та призначена для ураження цілей на середніх дистанціях.

Характеристики FP-9

  • дальність ураження — до 855 км;
  • швидкість — 2 200 м/с;
  • бойове навантаження — 800 кг;
  • висота польоту — до 70 км;
  • точність — близько 20 метрів.

За заявою компанії, FP-9 здатна вражати цілі у глибокому тилу противника.

Fire Point, український виробник ракети "Фламінго, планує запустити в Данії лінію з виробництва твердого ракетного палива. Подібний крок стане першим прецедентом присутності українського оборонного бізнесу в країні.

