Українська компанія Fire Point презентувала нові балістичні ракети

Українська оборонна компанія Fire Point анонсувала розробку двох балістичних ракет власного виробництва — FP-7 та FP-9, а також систем протиповітряної оборони. Ця компанія відома ракетою "Фламінго".

Про це пише видання Мілітарний із пресконференції Fire Point на міжнародній виставці MSPO у Польщі.

Характеристики FP-7

дальність ураження — до 200 км;

максимальна швидкість — 1 500 м/с;

кругове відхилення — 14 метрів;

бойове навантаження — 150 кг;

тривалість польоту — до 250 секунд.

FP-7 запускається з наземної платформи та призначена для ураження цілей на середніх дистанціях.

Характеристики FP-9

дальність ураження — до 855 км;

швидкість — 2 200 м/с;

бойове навантаження — 800 кг;

висота польоту — до 70 км;

точність — близько 20 метрів.

За заявою компанії, FP-9 здатна вражати цілі у глибокому тилу противника.

Fire Point, український виробник ракети "Фламінго, планує запустити в Данії лінію з виробництва твердого ракетного палива. Подібний крок стане першим прецедентом присутності українського оборонного бізнесу в країні.