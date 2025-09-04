До Польщі залетіли два дрони: у польській армії пояснили, чому їх не збили

У ніч на середу, 3 вересня, у повітряний простір Польщі залетіли два дрони. Проте польські військові їх не збили, оскільки ті не становили небезпеки.

Про це на пресконференції 4 вересня заявив оперативний командувач польських Збройних сил генерал Мацей Кліш, передає агентство Reuters.

За його словами, у ніч на 3 вересня Польща зафіксувала два порушення свого повітряного простору.

"Ці два порушення перебували під повним контролем національних сил і підрозділів, задіяних у системі державної оборони", – сказав він.

Своєю чергою, начальник польського генерального штабу Веслав Кукула зазначив, що дрони залишили повітряний простір Польщі, не "завдавши жодної шкоди".

У польській армії не надали детальнішої інформації про те, де саме безпілотники залетіли в повітряний простір країни.

Проти ночі 3 вересня армія РФ запустила по Україні 502 безпілотники, а також вдарила 24 ракетами. Українські сили ППО знешкодили 430 БПЛА та 21 ракету.

Через ці нічні удари РФ по Україні польська армія піднімала свої літаки в повітря.

20 серпня вночі у селі Осини Люблінського воєводства на кукурудзяне поле впав невідомий об'єкт, який потім вибухнув. Заступник оперативного командувача Збройних сил Польщі Маліновський повідомив, що це міг бути дрон-обманка, а вибухівка необхідна для "самознищення". Та чи був це російський дрон — має підтвердити прокуратура, яка розслідує інцидент.