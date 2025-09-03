Атака РФ: Сили ППО знешкодили 451 повітряну ціль

У ніч на 3 вересня (із 16:00 2 вересня) Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного та морського базування. Сили ППО знешкодили 451 повітряну ціль.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Загалом, під час удару Росія застосувала 526 засобів повітряного нападу:
- 502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ Криму;
- 16 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря;
- 8 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. та Краснодарського краю.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 451 повітряну ціль:
- 430 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 14 крилатих ракет "Калібр";
- 7 крилатих ракет Х-101.
"Зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях", — йдеться у повідомленні.