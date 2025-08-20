Заступник оперативного командувача Збройних сил Польщі, генерал Даріуш Маліновський та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявили, що польська система протиповітряної оборони "не зафіксувала" дрон, який порушив повітряний простір та впав у Люблінському воєводстві.

Про це Владислав Косіняк-Камиш та Даріуш Маліновський повідомили на брифінгу 20 серпня.

Генерал повідомив, що 19 серпня близько 22:00 протиповітряна оборона Польщі розпочала процедури для посилення східної частини країни через атаки Росії на Україну.

"Вся процедура завершилась близько опівночі, оскільки, за нашою оцінкою, нічого не сталося, що вказувало б на щось нестандартне", — сказав Даріуш Маліновський.

О 2 ночі 20 серпня у селі Осини Люблінського воєводства на кукурудзяне поле впав невідомий об'єкт, який потім вибухнув. Заступник оперативного командувача Збройних сил Польщі Маліновський повідомив, що це міг бути дрон-обманка, а вибухівка необхідна для "самознищення".

"Цей дрон призначений для того, щоб його важко виявляти, і так воно і є. Дрон, ймовірно, летів дуже низько, щоб обійти наше радіолокаційне поле", — сказав Даріуш Маліновський.

Та чи був це російський дрон — має підтвердити прокуратура, яка розслідує інцидент, сказав Даріуш Маліновський.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш звинуватив Росію у провокації через запуск дрона, який перетнув повітряний простір Польщі.

"Росія знову провокує країни НАТО. Після інцидентів із дронами, що сталися в Румунії, Литві, Латвії, ми знову маємо справу з російським дроном. Це особливий момент, коли тривають дискусії про мир", — сказав Косіняк-Камиш.

Він також підтвердив, що польська система протиповітряної оборони не помітила дрон, який залетів до Люблінського воєводства. Та, за його словами, Польща працює над посиленням протиповітряної оборони, в тому числі проти дронів.

ОНОВЛЕНО 19:00

Районний прокурор у Любліні Гжегож Трусевич під час брифінгу для преси в Осінах повідомив, що дрон, який вибухнув, мав вибуховий пристрій.

Прокуратура Любліна застерігає щодо поширення інформації про країну-виробника дрона. Водночас міністр оборони Польщі звинуватив Росію у запуску дрона на територію Польщі, але заявив, що "Росія ніколи не зізнається".

Глава польського МЗС Радослав Сікорський повідомив у соцмережі X, що країна адресує ноту протесту Росії через порушення повітряного простору та вибух дрона.

В ніч на 20 серпня армія РФ вдарила по Україні двома ракетами "Іскандер-М", а також запустила 93 ударних дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО знешкодили ракету та 62 БПЛА.