Міністерство закордонних справ Польщі направило Росії ноту протесту, в якій висловило свій рішучий протест проти інциденту з дроном, що стався в ніч з 19 на 20 серпня 2025 року в селі Осини, Люблінське воєводство.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті МЗС Польщі.

МЗС Польщі у ноті протесту заявляє, що падіння дрона та його подальший вибух — це "порушення Росією зобов’язань щодо поваги до суверенітету Польщі" та порушення РФ Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

"Міністерство вважає цю подію черговою навмисною провокацією, що відповідає схемі гібридних дій, що здійснюються Російською Федерацією проти Польщі та інших європейських країн. Ми рішуче засуджуємо всі дії російської сторони, які становлять загрозу для цивільного населення, інфраструктури та безпеки повітряного руху", — йдеться у заяві.

МЗС Польщі у ноті протесту вимагає від Росії надати пояснення щодо інциденту, зокрема обставин та причин появи дрона у Польщі, а також інформацію про дії, вжиті відповідними органами Росії для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

О 2 ночі 20 серпня у селі Осини Люблінського воєводства на кукурудзяне поле впав невідомий об'єкт, який потім вибухнув. Заступник оперативного командувача Збройних сил Польщі Маліновський повідомив, що це міг бути дрон-обманка, а вибухівка необхідна для "самознищення".

Також Даріуш Маліновський заявив, що дрон летів на низьких висотах, тому радіолокаційне поле протиповітряної оборони Польщі не виявило його.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш звинуватив Росію у провокації через запуск дрона, який перетнув повітряний простір Польщі. Та прокуратура Любліна ще не встановила країну-виробника дрона.