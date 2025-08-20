У Польщі в селі Осини Люблінського воєводства на кукурудзяне поле впав невідомий об'єкт, який потім вибухнув. Через це у прилеглих будинках повибивало вікна. Інцидент стався близько 2:00 за місцевим часом 20 серпня.

Про це в ефірі польського радіо Jedynka розповів заступник міністра внутрішніх справ Чеслав Мрочек.

За його словами, на місці події працюють поліція та співробітники польського Агентства внутрішньої безпеки.

"Ми співпрацюємо з військовими. Поки що точно не встановлено, з чим ми мали справу. Звичайно, для місцевих жителів небезпеки немає, і ніхто не постраждав", — сказав він.

Мрочек також зазначив, що незабаром буде оприлюднено заяву щодо обставин інциденту.

На запитання, чи могла це бути російська ракета або дрон, заступник міністра відповів, що наразі не може цього підтвердити.

"Недостатньо доказів. Розслідування триває, працюють експерти, і ми, звісно, поділимося інформацією з громадськістю", – сказав Мрочек.

Проти ночі 20 серпня армія РФ вдарила по Україні 2 ракетами "Іскандер-М", а також запустила 93 ударних дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО знешкодили 1 ракету та 62 БПЛА.

Як повідомляли в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі, через цю російську комбіновану атаку у небо підняли винищувачі для патрулювання повітряного простору країни.