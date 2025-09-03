Польща підняла літаки через нічні удари РФ по Україні

Польща підняла літаки та привела ППО в стан найвищої готовності через нічні удари РФ по Україні.
Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
У повідомленні йдеться, що над територією Польщі активно діють польські та союзницькі літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня бойової готовності.
"Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та безпеку громадян, особливо у регіонах, прилеглих до зони загрози," — зазначили в командуванні.
Також наголошується, що Оперативне командування постійно відстежує ситуацію, а підпорядковані сили й засоби залишаються у повній готовності до негайної реакції.
